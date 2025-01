Ludwigshafen – Veranstaltungen: Fotowettbewerb der Stadtteil-Bibliothek: “Blickwinkel – Oggersheim entdecken” – Shared Reading in der Stadtbibliothek – Workshop: “Verschönere dein Umfeld mit dem Schneideplotter”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Veranstaltungen:

Workshop: “Verschönere dein Umfeld mit dem Schneideplotter”

Zu einem Workshop “Verschönere dein Umfeld mit dem Schneideplotter” lädt das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Mittwoch, 5. Februar 2025, von

17 bis 19 Uhr ein. Der Workshop führt in die Funktionsweise des Schneideplotters Cameo sowie der zugehörigen Software ein. Um das Erlernte zu üben, können die Teilnehmenden im Anschluss daran eine Stofftasche aus Baumwolle gestalten. Wer den Kurs erfolgreich absolviert hat, kann eigene Projekte unabhängig von der Beaufsichtigung durch Mitarbeiter*innen zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Ludwigshafen umsetzen. Kursleiterin ist Annabell Huwig, Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de. Die Kursgebühr beträgt 7 Euro.

Shared Reading in der Stadtbibliothek

Shared Reading ist eine etwas andere Art, gemeinsam zu lesen. Literatur wird laut gelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum und eröffnet so Möglichkeiten, Gedanken und Gefühle zu formulieren, die uns als Menschen ausmachen. Eine ausgebildete Leseleiterin bringt eine Kurzgeschichte sowie ein Gedicht mit und beginnt, laut vorzulesen. In den Lesepausen ist Zeit für Austausch und zum Zuhören. Shared Reading gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Der nächste Termin ist am Mittwoch,

5. Februar 2025, 17 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei Leseleiterin Julia Szostek ist erforderlich, entweder per E-Mail an SR-LU@web.de oder telefonisch unter 0157 92 36 12 75.

Fotowettbewerb der Stadtteil-Bibliothek: “Blickwinkel – Oggersheim entdecken”

Die Stadtteil-Bibliothek in Oggersheim veranstaltet in Kooperation mit der Nachbarschaftsinitiative “Die Oggersheimer” einen Fotowettbewerb, um die Vielfalt und Perspektiven des Stadtteils sichtbar zu machen. Unter dem Motto “Blickwinkel – Oggersheim entdecken” können Hobbyfotograf*innen ab 18 Jahren bis zum

2. Mai 2025 Fotos aus dem Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim einreichen. Eine Ausstellung und die feierliche Preisverleihung bilden den Abschluss des Wettbewerbs.

Vielfalt im Fokus – Preise und Kategorien

Der Wettbewerb soll die Menschen im Stadtteil miteinander verbinden und zur kreativen Auseinandersetzung mit der Umgebung anregen. Als Inspiration für Motive wurden daher fünf Kategorien festgelegt, zu denen man Bilder einreichen kann: Menschen in Oggersheim, Ortsbild von Oggersheim, Leben und Arbeiten in Oggersheim, Natur und Landschaft in und um Oggersheim sowie Abstraktes in Oggersheim.

Eine Fachjury wählt aus allen Einsendungen die Gewinner*innen aus. Diese Jury setzt sich zusammen aus Mitgliedern des Vereins “Photoart67 e.V.”, die die fotografische Qualität der Einsendungen bewerten, sowie Vertreterinnen der “Oggersheimer”, die den Fokus insbesondere auf den Bezug zum Stadtteil legen. Bewertet werden zum Beispiel Kriterien wie “Bezug zum Wettbewerbsthema”, “Kreativität und Originalität”, “Bildaufbau”, “Gesamtwirkung” und noch einige mehr.

Der Hauptpreis ist mit 200 Euro dotiert. Zusätzlich wird ein Publikumspreis in Höhe von 150 Euro vergeben. Neben dem Hauptpreis werden auch in jeder Kategorie einzelne Gewinner*innen ausgezeichnet. Für die Kategoriensieger*innen gibt es hochwertige Sachpreise zu gewinnen.

Jede*r Teilnehmer*in darf bis zu zwei im Format 20 mal 30 Zentimeter ausgedruckte Fotos einreichen, vorausgesetzt, sie gehören unterschiedlichen Kategorien an.

Ausstellung und Preisverleihung

Die besten Beiträge werden in einer Ausstellung in der Markuskirche in Oggersheim präsentiert. Nach der feierlichen Eröffnung am Freitag, 6. Juni 2025, durch eine Vernissage ist die Ausstellung für circa vier Wochen geöffnet. In dieser Zeit hat das Publikum die Möglichkeit, für seinen Liebling abzustimmen. Am Ende steht eine Finissage, bei der die Gewinner*innen ausgezeichnet werden. Das Datum hierfür wird noch bekannt gegeben.

Teilnahmebedingungen und Abgabe

Fotos können in der Zentralbibliothek, Bismarckstraße 44-48, der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6, oder per Post eingereicht werden. Bei postalischer Einsendung an die Stadtbibliothek Ludwigshafen, Bismarckstraße 44-48, 67059 Ludwigshafen ist auf die Angabe “Fotowettbewerb Oggersheim – zu Händen Frau Krämer” zu achten. Mit der Einsendung akzeptieren die Teilnehmenden automatisch die Teilnahme-bedingungen. Diese sind auf der Webseite der Stadtbibliothek unter https://stadtbibliothek.ludwigshafen.de/bibliothek-fuer-alle/fotowettbewerb-blickwinkel einsehbar.

Workshop-Angebot: Grundlagen der Fotografie für alle Teilnehmenden

Um die Teilnehmenden optimal vorzubereiten, wird ein dreiteiliger Fotoworkshop angeboten. Wolfgang Leibig vom Verein “Photoart67 e.V.” vermittelt dabei die Grundlagen der Fotografie – von der Bildkomposition über den richtigen Umgang mit der Kamera bis hin zu praktischen Tipps für spannende Motive im Stadtteil. Beim ersten Teil des Workshops, am Samstag,

15. März, 10 bis 13.30 Uhr, geht es um einen theoretischen Überblick rund um das Fotografieren. Ein Fotorundgang durch Oggersheim, bei dem das Gelernte praktisch angewendet wird, steht eine Woche später, am Samstag, 22. März, 9.30 bis 13 Uhr, auf dem Programm. Beim abschließenden Workshop-Termin am Dienstag, 8. April, 17.30 bis 19 Uhr, werden die aufgenommenen Bilder besprochen und die Teilnehmer*innen erhalten hilfreiche Tipps zur Verbesserung der eigenen Fotografie. Informationen rund um die Termine gibt es im Internet auf https://www.ideenw3rk.de/fotokurs/. Eine Anmeldung ist erfor-derlich und über das Formular auf der Webseite, sowie telefonisch unter 0621 504-2608, möglich. Die Gebühr für alle drei Termine beträgt 18 Euro. Die Anmeldung gilt für alle drei Termine, eine Einzelanmeldung ist nicht möglich. Anmelden können sich alle Interessierten, nicht nur (potenzielle) Teilnehmer*innen des Wettbewerbes.

Fragen rund um den Wettbewerb beantwortet Tabea Krämer von der Stadtbibliothek, Telefon 0621 504-2607 oder E-Mail tabea.kraemer@ludwigshafen.de.

Zum Hintergrund:

“Die Oggersheimer”: Gemeinsam Nachbarschaft stärken

Die Nachbarschaftsinitiative “Die Oggersheimer” belebt seit 2023 den Stadtteil mit vielfältigen Projekten und Veranstaltungen und fördert so ein lebendiges und offenes Miteinander. Ob Spielenachmittage, Kinderflohmärkte während der Oggersheimer Kerwe oder gemütliche Vorleseabende wie das winterliche “Lichterfest” mit Gebäck und Punsch. Entstanden ist die Nachbarschaftsinitiative aus einem gemeinschaftlichen Design-Thinking-Projekt, an dem die Stadtteil-Bibliothek, der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim sowie das Stadtmuseum beteiligt waren. Ein zentraler Punkt, der sich aus Interviews mit den Bewohner*innen des Stadtteils ergeben hat, war der Wunsch nach einem lebendigen Stadtteil und einem Bürgerhaus, in dem man zusammen kommen kann. Das sind auch nach wie vor zwei der zentralen Ziele der “Oggersheimer”. Neben Vertreter*innen der oben genannten Institutionen sind mittlerweile auch Mitglieder aus der Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine in der Initiative aktiv sowie Privatpersonen aus dem Stadtteil, zum Beispiel aus dem Projekt “Wohnen mit Freu(n)den”. Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen, um gemeinsam weitere spannende Ideen für Oggersheim zu entwickeln.

Quelle: Stadt Ludwigshafen