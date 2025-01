Ludwigshafen – Alltagsbildung im Klassenzimmer – Jetzt als Verbraucherschule bewerben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (VZ-RLP) Verbraucherzentrale Bundesverband vergibt Auszeichnung als Verbraucherschule.

· Bis 30. September 2025 können sich allgemein- und berufsbildende Schulen als Verbraucherschule bewerben

· Mitmachen können Schulen, die Kinder und Jugendliche in den Bereichen Ernährung, Finanzen, Nachhaltigkeit und Medien stärken

· vzbv unterstützt Schulen und Lehrkräfte mit kostenlosen Online-Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien zu Verbraucherthemen

Fake-Shops, unseriöse Finanztipps auf Social Media oder Greenwashing: Fallstricke lauern auch im Alltag junger Verbraucherinnen und Verbraucher überall. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in der Schule nicht nur Mathe und Deutsch pauken – sondern auch auf diesen Alltag vorbereitet werden. Schulen, die sich besonders engagieren, ehrt der vzbv mit der Auszeichnung Verbraucherschule. Schulen können sich ab sofort bewerben.

„Junge Menschen sind viel häufiger Verbraucherinnen und Verbraucher als ihnen selbst vielleicht bewusst ist: Auch sie begegnen der Werbeflut, Green Claims aber auch Fake-Shops oder Phishing-Mails. Umso wichtiger ist es, dass sie schon in der Schule lernen, sich im Konsumalltag zurecht zu finden. Der Ansatz der Verbraucherschulen ist da besonders hilfreich, denn die Themen werden so Teil des Schulkonzepts und tauchen nicht nur punktuell auf.“ sagt Heike Troue, Vorständin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Für Unternehmen sind Kinder und Jugendliche eine relevante Zielgruppe. Umso wichtiger ist es, jungen Menschen Verbraucherkompetenzen an die Hand zu geben. Das hat auch die Kultusministerkonferenz (KMK) erkannt und sich bereits 2013 darauf verständigt, Verbraucherbildung flächendeckend in die Lehrpläne aufzunehmen. Passiert ist bislang allerdings wenig: In nur acht Bundesländern gibt es Vorgaben zu Verbraucherbildung an Schulen.

Verbraucherschulen in Rheinland-Pfalz

Diese Schulen aus Rheinland-Pfalz konnten die Jury bereits von sich überzeugen und wurden in der vergangenen Auszeichnungsrunde als Verbraucherschule geehrt:

Realschule plus am Schlossberg, Westerburg, Verbraucherschule Gold

Berufsbildende Schule 3, Mainz, Verbraucherschule Silber

Berufsbildende Schule, Neustadt an der Weinstraße, Verbraucherschule Bronze

Stärken, was alle stärkt: Verbraucherschule werden

Verbraucherschulen stärken, was alle stärkt: Denn Verbraucherbildung ist Alltagsbildung. Sie ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und trägt zur Chancengleichheit bei. Junge Menschen werden so zu starken Verbraucher:innnen von morgen. Sie lernen, ihren Alltag zu gestalten.

Die Auszeichnung Verbraucherschule richtet sich an alle allgemein- und berufsbildenden Schulen. Bis zum 30. September 2025 können sich Schulen als Verbraucherschule bewerben. Voraussetzung ist, dass sie im Schuljahr 2023/2024 und/oder im Schuljahr 2024/2025 Aktivitäten in mindestens einem der vier Handlungsfelder der Verbraucherbildung umgesetzt haben:

– Ernährung & Gesundheit

– Finanzen, Marktgeschehen & Verbraucherrecht

– nachhaltiger Konsum & Globalisierung

– Medien & Information.

Je nach Inhalt, Umfang und langfristiger Verankerung der Aktivitäten ist eine Bewerbung in den Kategorien Bronze, Silber und Gold möglich.

Alle weiteren Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden interessierte Schulen unter www.verbraucherschule.de.

Hilfreiche Tipps bietet zudem die Veranstaltung „Wie werden wir Verbraucherschule“ am 27. März 2025 von 16 bis 17 Uhr.

Unterstützung wahrnehmen

Schulen, die Verbraucherschule werden möchten, und Lehrkräfte unterstützt der vzbv mit kostenlosen Online-Fortbildungen, qualitätsgeprüften Unterrichtsmaterialien aus dem Materialkompass und einem Newsletter mit Good-Practice-Beispielen und aktuellen Informationen.

Die Online-Fortbildungen richten sich vorrangig an Lehrkräfte, stehen aber auch anderen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Die nächsten Termine sind unter anderem:

29.04.2025: Die KlimaFood-Ideenkiste: Startklar für eine nachhaltige Ernährungsbildung

06.05.2025: Planspiel Fakt oder Fake: Wie schütze ich mich vor Desinformation und Hassrede im Netz?

27.05.2025: Greenwashing – Ein Mystery: Wie Unternehmen sich für „grün“ verkaufen

Links

Digitale Bewerbung über das Bewerbungsportal: https://bewerbung.verbraucherschule.de/

Alle Informationen zur Auszeichnung und den Bewerbungskriterien: https://www.verbraucherbildung.de/auszeichnung-verbraucherschule

Digitale Informationsveranstaltung „Wie werden wir Verbraucherschule“ am 27.03.2025, 16-17 Uhr:

https://www.verbraucherbildung.de/termin/wie-werden-wir-verbraucherschule-0

Alle Online-Fortbildungen des Netzwerks: https://www.verbraucherbildung.de/meldung/neue-lehrkraeftefortbildungen-fuer-das-schuljahr-202425

Übersicht aller bereits ausgezeichneten Verbraucherschulen: https://www.verbraucherbildung.de/ausgezeichnete-verbraucherschulen

Quelle: Verbraucherzenztrale Ludwigshafen