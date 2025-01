LKA Rheinland-Pfalz – Sicherer Passwort-Tag – Tipps für den Schutz vor Hackerangriffen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Germersheim werden am 10., 17. und 24. März (19 Uhr) kostenlose Einführungskurse für Menschen angeboten, die sich ehrenamtlich um die Unterstützung kranker oder behinderter Menschen kümmern. Die Schulungen konzentrieren sich auf die Schwerpunktthemen Betreuungsrecht, Personen- und Vermögenssorge, die Teilnehmenden erhalten am Ende ein Zertifikat. INSERATJobs im Gesundheitswesen bei MD ... Mehr lesen »