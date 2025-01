Leutershausen/Ludwigshafen – Mit Mut gegen die Hornissen – Handballer der Spielgemeinschaft S3L am 1.2. gegen den VTV Mundenheim 1883

Ludwigshafen / Leutershausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L tritt in der Pfalz gegen

den VTV Mundenheim 1883 an – personelle Situation weiter verschlechtert.

Die Pechsträhne der S3L reißt einfach nicht ab. Mit Leon Keller gibt es einen weiteren Verletzten. Der Rückraumspieler erlitt nach einem gegnerischen Foul beim Heimspiel gegen Hanau eine Wirbelsäulenprellung. Beim nächsten Auswärtsspiel wird er nicht mit auf der Platte sein. Dennoch fahren die Hirschberger mit einem guten Spirit in die Pfalz. „Die Mannschaft ist wirklich sehr pflegeleicht und steckt das alles gut weg“, lobt Trainer Thorsten Schmid. Die Jungs seien einfach charakterstark und würden gut zusammenhalten.

Die Munnremer Hornissen befinden sich zwar derzeit im Abstiegskeller, gelten aber immer noch als gefährlich und bisweilen unberechenbar. Im Lokalderby gegen Friesenheim-Hochdorf schafften sie bei den Friesenheimern immerhin ein Unentschieden. „Mundenheim steht mit dem Rücken zur Wand“, sagt Thorsten Schmid mit Blick auf die Tabelle der 3. Handball-Liga. Dort liegen die Hornissen derzeit auf dem 15. Platz (7:29) und damit knapp vor Schlusslicht Korschenbroich. Klar ist, die Pfälzer werden und müssen um jeden Punkt kämpfen. Im Hinspiel hatte die S3L in eigener Halle leichtes Spiel und gewannen mit 39:26. Das war aber zu Saisonbeginn und die personelle Situation war ungleich besser.

„Die Mundenheimer sind kampfstark und spielerisch gut“, so Thorsten Schmid, der die Pfälzer eigentlich weiter vorne in der Tabelle gesehen hätte. In jedem Fall wird das Derby wieder eine große Herausforderung. Entsprechend hofft die Mannschaft auf lautstarke Verstärkung und viele Fans, die mit in die Pfalz fahren.

Wer nicht mitfahren kann und das Spiel dennoch gemeinsam mit der S3L-Familie sehen möchte, kann in die Sachsenhalle kommen – dort wird die Begegnung ab 19:30 Uhr live im Foyer übertragen. „Alle in die Halle“ lautet das Motto am kommenden Samstag. Es gilt, die Herren 2 im Abstiegskampf zu unterstützen. Anwurf gegen den TSV Weinsberg ist dann um 20:00 Uhr. In jedem Fall wird es eine große Handballparty in Großsachsen werden mit vielen Fans, die beide Mannschaften anfeuern.

In der Tabelle bleiben die 1. Herren der S3L auf dem 4. Platz (24:12). Anwurf in Mundenheim ist am kommenden Samstag, dem 01.02. um 19:30 Uhr.

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.