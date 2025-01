Leiningerland/Grünstadt – Bei Anruf Betrug – Falscher Bankmitarbeiter erbeutet vierstelligen Betrag von Seniorin

Leiningerland / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag, dem 27.01.25, wurde eine Frau aus der Verbandsgemeinde Leiningerland von einem Mann angerufen, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Der Anrufer gab vor, dass vom Konto der Angerufenen unberechtigte Abbuchungen erfolgt seien. Am Telefon könne man die Abbuchungen nun rückgängig machen. Im Zuge dessen wurde die Frau dazu gebracht, mehrere Überweisungen durchzuführen. Letztlich gelangte der falsche Bankmitarbeiter an Überweisungsbeträge im insgesamt vierstelligen Bereich.

Die Polizei rät:

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer

auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

– Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den

Anruf.

– Geben Sie am Telefon niemals eine PIN oder TAN preis. Kein

Bankmitarbeiter wird das je von Ihnen verlangen.

Falls Sie einen dubiosen Anruf Ihrer Hausbank erhalten haben, dann zögern Sie nicht. Rufen Sie die Polizei an.

Quelle:

Polizeiinspektion Grünstadt