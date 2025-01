Landau – Rohrbach – Mann mit Softair-Waffe löst großen Polizeieinsatz aus

Rohrbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Morgen des 29.01.2025 löste ein 36-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in Rohrbach aus. Zeugen meldeten zuvor, dass der Mann mit einer Waffe an einem Fenster hantiert hatte. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften angefahren. In der Wohnung konnte der 36-Jährige angetroffen werden. Die Beamten stellten außerdem eine Softair-Pistole sicher. Ob sich der Mann durch das Hantieren an der Waffe strafbar gemacht hat, wird derzeit noch ermittelt. Weiterhin wird geprüft, ob dem Verantwortlichen die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden kann.

Der Vorfall zeigt, dass ein Mitführen oder zeigen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals in der Öffentlichkeit zu hantieren.

Quelle: Polizeiinspektion Landau