Heuchelheim – Sachbeschädigung an Wahlplakaten in der Bahnhofstrasse – Zeugen gesucht

Heuchelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstagabend, den 28.01.2025, wurde zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr festgestellt, dass in Heuchelheim in der Bahnhofstraße mehrere Wahlplakate beschädigt wurden. Der genaue Zeitraum der Beschädigungen ist unbekannt. Augenzeugen zu der Sache gibt es keine.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz, Polizeiinspektion Frankenthal