Heppenheim – Vortrag Geschichtsforum 2025 – „Auf Safari in die letzte Eiszeit – eine Zeitreise in die Welt vor 40.000 Jahren“

Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits seit über vier Jahrzehnten auf der Bühne und mehrfach zu Gast bei der Rock-Classic- & Oldie-Night in Wörth: Die Beat Brothers sind am Samstag, 22. März wieder in der Bienwaldhalle am Start. In diesem Jahr feiert die erfolgreiche Veranstaltung ihr 25. Jubiläum.