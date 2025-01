Heidelberg – UnterwegsTheater Heidelberg: Hommage an Jone San Martín Astigarraga am 2. Februar im Rahmen der Tanzbiennale

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der ganze Mensch hat Sinn im Tanz. Eine Hommage an die Ausnahmetänzerin Jone San Martín Astigarraga.

Im Rahmen der Tanzbiennale spricht sie am 2. Februar auf Einladung des UnterwegsTheaters Heidelberg in einer Lecture Demonstration über ihre Arbeit.

Zur Eröffnung der Tanzbiennale steht sie mit dem Dance On Ensemble in der Choreographie „Mellowing“ von Christos Papadopoulos auf der Bühne, ebenso am 4. Februar in „Black Lights“ von Mathilde Monnier und am 9. Februar im Rahmen der Tanzgala Baden-Württemberg. Exklusiv für die Gala studiert sie mit ihrer Kollegin Emma Lewis das Duett „The The“ von Dana Caspersen und William Forsythe ein, das sie in den letzten 30 Jahren unzählige Male getanzt hat.

Die Ausnahmekünstlerin Jone San Martín Astigarraga tanzte 23 Jahre mit William Forsythe, für den sie eine der prägenden Solistinnen war. Unter den internationalen Choreograph*innen, mit denen sie im Laufe ihrer Karriere zusammen arbeitete und zahlreiche Uraufführungen gestaltete, sind Deborah Hay, Susanne Kennedy und Jai Gonzales.

Heute ist sie Mitglied des Dance On Ensembles, das profilierte Tänzer*innen über 40 vereint und für sie ein eigenes Repertoire schafft. Gleichzeitig wird sie von renommierten Choreograph*innen wie Mathilde Monnier angefragt und schafft regelmäßig eigene Stücke für verschiedene Compagnien. Nicht zuletzt ist sie für Meisterklassen und die Einstudierung von William Forsythes Repertoire gefragt.

Seit fünf Jahrzehnten tanzt sie und wird nicht müde, sich Stile und Techniken anzueignen, neue Ausdrucksformen kennen zu lernen, Unerwartetes zu integrieren und in Unbekanntes aufzubrechen. Als Achtjährige begann sie mit Ballettunterricht und erkannte schnell, dass der Tanz ihre Heimat werden wird, getragen von einem unbändigen Wissensdurst, seine Möglichkeiten zu erkunden.

Die Tanzbiennale findet vom 1. bis 9. Februar 2025 statt und ist ein Projekt der TANZAllianz, Kooperation zwischen Theater und Orchester Heidelberg und UnterwegsTheater Heidelberg.

“Jone San Martin is an artist. First and foremost, she is an artist. She has been this artist person for as long as anyone can remember.” William Forsythe

Der ganze Mensch hat Sinn im Tanz

Hommage an Jone San Martín Astigarraga

Sonntag, 2. Februar 17 Uhr im Choreographischen Centrum Heidelberg

Eintritt frei!

Weitere Termine mit Jone San Martín Astigarraga:

Mellowing (Gastspiel) Eröffnung der Tanzbiennale

von Christos Papadopoulos, Dance On Ensemble, Berlin

Samstag, 1. Februar 2025, 20.30 Uhr, HebelHalle

Black Lights (Gastspiel)

von Mathilde Monnier, Frankreich

Dienstag, 4. Februar 2025, 20.30 Uhr, HebelHalle

Tanzgala Baden-Württemberg (Gastspiel)

mit Beiträgen des Staatstheaters Karlsruhe, des Stadttheaters Ulm, der Akademie des Tanzes Mannheim, des UnterwegsTheater Ensembles und als besonderen Gästen Jone San Martín Astigarraga und Emma Lewis mit dem Duett „The The“ von Dana Caspersen und William Forsythe

Sonntag, 9. Februar 2025, 19.30 Uhr, HebelHalle

Teil 1 der Gala: 17 Uhr im Marguerre-Saal, Theater und Orchester Heidelberg

Es gibt einen Shuttle Transfer

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de sowie unter www.theaterheidelberg.de/de/festivals/1732-tanzbiennale-heidelberg

Karten über

www.theaterheidelberg.de/de/festivals/1732-tanzbiennale-heidelberg