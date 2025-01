Heidelberg – Kiosk im Hallenbad Köpfel wieder geöffnet

Rohrbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Morgen des 29.01.2025 löste ein 36-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in Rohrbach aus. Zeugen meldeten zuvor, dass der Mann mit einer Waffe an einem Fenster hantiert hatte. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften angefahren. In der Wohnung konnte der 36-Jährige angetroffen werden. Die Beamten stellten ... Mehr lesen »