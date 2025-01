Heidelberg – Explosionen bei Fahrzeugbrand in der Bunsenstrasse um Mitternacht – Schaden mehrere 10.000 Euro

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag meldeten um kurz vor Mitternacht mehrere Personen über Notruf einen brennenden Renault in der Bunsenstraße. Das geparkte E-Auto hatte zunächst stark zu qualmen begonnen und stand dann plötzlich in Flammen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung, begleitet von explosionsartigen Verpuffungen, musste der Brandort weiträumig abgesperrt werden. Schnell griffen die weithin sichtbaren Flammen auf ein weiteres Auto über. Durch die Hitze wurden auch noch ein gegenüberstehender Opel und ein VW in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden aber bei mehreren Zehntausend Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg verbrachte das E-Auto in einen speziellen Container, um einen Folgebrand auszuschließen. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang aber nicht vor. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim