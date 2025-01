Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Gestern, 28.01.25, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Am Wehrhaus ein. Die Tat wurde gegen 20:50 Uhr entdeckt. Zur Schadenshöhe kann gegenwärtig keine Angabe gemacht werden.

Haben Sie gestern in dem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel. 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.