Edenkoben – Geschwindigkeitskontrollen: 45 Autofahrer zu schnell – Betriebserlaubnis eines getunten Autos erloschen

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) 15 Autofahrer waren gestern (28.01.2025, 07.30 Uhr bis 8 Uhr) in der Edesheimer Staatstraße zu schnell, weshalb sie gebührenpflichtig verwarnt wurden. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle (28.01.2025, 10.50 Uhr bis 12 Uhr) auf der L516 bei Roschbach wurden weitere 15 Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit belangt. Erlaubt sind an diesem Einmündungsbereich 70 km/h. Der Schnellste war mit 109 km/h unterwegs. Am Nachmittag wurden in der Radeburger Straße erneut 15 Autofahrer mit einem Verwarnungsgeld belegt, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h-Beschränkung hielten. Ein 37 Jahre alter Skoda-Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil die Betriebserlaubnis an seinem Fahrzeug erloschen war. Er hatte auf seinem Fahrzeug sogenannte Distanzscheiben montiert, also Spurplatten, die die Einpresstiefe der Felgen verringern. Er muss sein Fahrzeug innerhalb der nächsten Tagen zurückbauen und bei einem technischen Überwachungsverein vorfahren.

Quelle/Foto: Polizeiinspektion Edenkoben