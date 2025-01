Eberbach – Akkuschrauber und Zubehör von Handwerker in der Königsberger Straße gestohlen – Zeugen gesucht

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Unbekannte Diebe erbeuteten am Dienstagvormittag in Eberbach Elektrowerkzeuge und -küchengeräte.

Zwei Küchenmonteure waren gegen 10.15 Uhr in einem Anwesen in der Königsberger Straße eine Einbauküche zu demontieren. Einer der Monteure stellte den Akkuschrauber kurz auf der Außentreppe des Hauses ab und begab sich wieder ins Haus, um den Fahrzeugschlüssel zu holen. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, war der Akkuschrauber, der sich mit diversem Zubehör in einem Hartschalenkoffer befand, verschwunden. Außerdem hatten die Unbekannten Herd, Edelstahlspüle, Arbeitsplatte und Wasserarmatur der demontierten Küche, die in der Hofeinfahrt abgelegt waren, mitgehen lassen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim