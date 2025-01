Viernheim – Zuwachs beim Spezialitätenmarkt – Gocht’s Fischdelikatessen erweitert ab Donnerstag das Angebot

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Viernheimer Spezialitätenmarkt freut sich über eine Erweiterung seines Angebots und wird um einen Stand reicher: Gocht’s Fischdelikatessen, bekannt vom Wochenmarkt, ist ab sofort jeden Donnerstag vertreten. Traditionell wird in der Region freitags Fisch gegessen und so bietet der neue Stand die perfekte Gelegenheit, sich bereits am Donnerstag mit frischem Fisch und köstlichen Fischspezialitäten einzudecken.

Darf’s ein bisschen „Meer“ sein?

Gocht’s Fischdelikatessen steht für außergewöhnliche Qualität und Frische: Täglich treffen Lieferungen unter anderem aus Bremerhaven, Schottland, Holland und Dänemark ein. Dank Direktimport ohne Zwischenhandel können nicht nur beste Produkte, sondern auch faire Preise garantiert werden. Neben frischem Fisch umfasst das Sortiment eine große Auswahl an täglich frisch und ohne Konservierungsstoffe zubereiteten Salaten und Marinaden. Besonders beliebt sind die selbst veredelten Heringe und Matjes. Zu den Spitzenprodukten gehören Lachs und Forellen aus der eigenen Räucherei sowie das in Bierteig gebackene Fischfilet, das stets aus frischem Fisch grätenfrei geschnitten wird. Dieses wird an den Verkaufsfahrzeugen heiß angeboten und begeistert Kunden mit seinem unverwechselbaren Geschmack. Das Motto von Gocht’s Fischdelikatessen lautet: „Wir bieten Meer …“

Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Rovigoplatz in der Schulstraße vor der Goetheschule statt. Neben Gocht’s Fischdelikatessen laden weitere Stände zu einem genussvollen Einkauf ein. Die Oppauer Dampfnudelbraterei verwöhnt ihre Kunden mit frisch zubereiteten süßen und herzhaften Dampfnudeln und bietet eine Auswahl an Suppen an. Meister-Hans, der Bäckermeister ohne Filiale, bietet ein breites Sortiment klassischer Backwaren an, die ohne Zusatzstoffe und Backhilfsmittel hergestellt werden. Ab 10:30 Uhr sorgt Petra Reuter-Schäfer mit ihrer „Worschkischd“ für eine Auswahl an herzhaften Wurst- und Fleischspezialitäten.

Auch der Wochenmarkt, der jeden Samstag von 7 bis 12:30 Uhr ebenfalls auf dem Rovigoplatz stattfindet, ist ein fester Bestandteil des Marktlebens in Viernheim.

Die Metzgerei Göbel überzeugt mit hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren, während der Verkaufsanhänger der Bäckerei Rettig mit frischen Broten, Brötchen und süßem Gebäck lockt.

Markthändler gesucht

Um die Märkte in Viernheim abwechslungsreicher und noch attraktiver zu gestalten, sucht die Stadtverwaltung weiterhin nach neuen Markthändlern, die das Angebot bereichern können. Interessierte können sich beim Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung per E-Mail unter ordnungsamt@viernheim.de melden.

Mit einem vielfältigen und hochwertigen Angebot laden die Märkte in Viernheim zu einem besonderen Einkaufserlebnis unter freiem Himmel ein. Ein Besuch lohnt sich – ob donnerstags auf dem Spezialitätenmarkt oder samstags auf dem Wochenmarkt!