Speyer – Zwei Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Unfall 1:

Am 26.01.2025, in der Zeit von 01:00 – 18:00 Uhr parkte ein 21-Jähriger seinen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Bischof-Emanuel-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den PKW des 21-Jährigne vermutlich beim Vorbeifahren. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Unfall 2:

In der Zeit vom 26.01.2025, 18:00 Uhr bis 27.01.2025, 17:15 Uhr parkte ein 32-Jähriger seinen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Mittelkämmererstraße. Vermutlich beim Einparken in eine Parklücke vor dem PKW des 32-Jährigen, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den PKW. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten etwas Verdächtiges wahrgenommen, den Unfall beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Quelle:

Polizeiinspektion Speyer