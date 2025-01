Speyer – Wichtige Hinweise zur Bundestagswahl 2025 und zur Briefwahl

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch Am 19. Dezember 2024 betrat ein bislang unbekannter Mann in der Waldstraße in Mosbach mehrere in Ortsrandlage gelegene Grundstücke. Dabei versuchte er sich Zutritt zu mindestens einem Wohnhaus zu verschaffen. Gegen 19:14 Uhr konnte eine Überwachungskamera auf einem betroffenen Grundstück Bilder des Mannes aufzeichnen. INSERATJobs im ... Mehr lesen »