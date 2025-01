Speyer / Rhein-Pfalz-Kreis – Offener Treff für Einelternfamilien

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie leben getrennt, sind ledig, geschieden oder verwitwet und haben Kinder? Der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Speyer bieten ab sofort einen Alleinerziehendentreff bzw. Einelterntreff in Speyer an.

Jeden Donnerstag von 15:30 bis 17 Uhr können Elternteile und ihre Kinder hier eine schöne, gemeinsame Zeit verbringen und Kontakte knüpfen. In ungeraden Kalenderwochen findet der Treff im Familientreff Speyer Süd, in geraden Kalenderwochen im Speyrer K.E.K.S. statt.

Das Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt