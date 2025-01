Sinsheim – TSG Hoffenheim verlängert mit Nachwuchstalent David Mokwa

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Nachwuchstalent David Mokwa vorzeitig verlängert. Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb im Kraichgau einen neuen langfristigen Vertrag.

„David ist ein hochtalentierter Spieler, der sich in den vergangenen Jahren in unserer Akademie hervorragend entwickelt und sein Können zuletzt ja auch schon bei den Profis unter anderem mit seinem Tor in der Europa League gegen die Tottenham Hotspur unter Beweis gestellt hat“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Wir trauen ihm mit seinen Fähigkeiten und vor allem seiner hochprofessionellen Einstellung perspektivisch eine gute Rolle bei uns in Hoffenheim zu. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir den Vertrag mit David verlängern konnten und ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten weiterhin begleiten und unterstützen dürfen.“

David Mokwa wechselte im Juli 2022 vom französischen Klub FC Sochaux in die Akademie der TSG Hoffenheim und lief dort zunächst für die U19 der TSG in der Bundesliga (8 Spiele / 7 Tore) sowie die U23 in der Regionalliga Süd auf (48 Spiele / 17 Tore). In der aktuellen Saison wurde Mokwa immer mehr in den Trainingsbetrieb der TSG-Profis integriert und feierte am 18. Spieltag beim 3:1-Auswärtssieg der Hoffenheimer bei Holstein Kiel sein Bundesliga-Debüt, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde. Sein erstes Profi-Tor bejubelte Mokwa nur einige Tage später bei seinem Debüt in der Europa League. Nach seiner Einwechselung traf der französische Stürmer zum 2:3-Endstand am 7. Spieltag der Ligaphase vor den eigenen Fans gegen den englischen Top-Klub Tottenham Hotspur.

Mokwa lief seit 2022 zudem zweimal für die U18 sowie dreimal für die U19-Nationalmannschaft Frankreichs auf (1 Tor).

Quelle/Foto:

TSG Hoffenheim