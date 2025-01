Sinsheim – TSG beendet Leihe von Joshua Quarshie nach Düsseldorf vorzeitig -Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis zur SpVgg Greuther Fürth

Sinsheim / Metropolregion Rhein-neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Leihe von Joshua Quarshie zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf vorzeitig beendet und verleiht den 20 Jahre alten Innenverteidiger nun mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der laufenden Spielzeit an die SpVgg Greuther Fürth.

„Joshua hat in Düsseldorf leider nicht die Spielzeit erhalten, die wir uns von der Leihe erhofft haben. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit dem Spieler dazu entschieden, eine Veränderung anzustreben“, erklärt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Wir glauben nun mit Greuther Fürth die optimale Lösung für Joshua gefunden zu haben, da wir bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Leihen unserer Spieler nach Fürth gemacht haben.“

Joshua Quarshie kam im Jahr 2022 von Rot-Weiss Essen in den Kraichgau. Am 15. Spieltag der Saison 2022/2023 wurde der deutsche U20-Nationalspieler in der Schlussphase des TSG-Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt und sammelte schon damals seine ersten Bundesliga-Minuten. Seit dem Sommer 2023 ist der 20 Jahre alte Innenverteidiger fester Bestandteil der Profis, lief in der Spielzeit 2023/2024 aber vor allem für die Regionalliga-Mannschaft der TSG auf (18 Spiele, ein Tor).

Im Januar 2024 wechselte Quarshie dann auf Leihbasis zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und absolvierte dort 16 Pflichtspiele in der Zweiten Liga sowie dem DFB-Pokal. Außerdem lief er noch in fünf Partien der Regionalliga-Mannschaft der Fortuna auf.

Quelle:

TSG Hoffenheim