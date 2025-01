Sandhausen – Maciejewski verlässt SV Sandhausen Richtung SV Babelsberg

Sandhausen / Metropolregion Rheon-Neckar – Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Tim Maciejewski aufgelöst, der 23-jährige offensive Flügelspieler schließt sich dem SV Babelsberg 03 in

der Regionalliga Nordost an.

Tim Maciejewski erzielte in sechs Einsätzen der laufenden Saison zwei Tore im bfv-Rothaus-Pokal. Seit seinem Wechsel zum SVS im Juli 2023 kam der Rechtsaußen auf 35 Pflichtspieleinsätze, in denen er mit neun Treffern und fünf Vorlagen 14 Scorerpunkte beitragen konnte.

Quelle: Sv Sandhausen