Maxdorf – Trickdiebstahl auf REWE-Parkplatz

Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag, den 28.01.2025, kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Trickdiebstahl auf dem REWE-Parkplatz in Maxdorf zum Nachteil einer 82-jährigen Geschädigten. Die Frau war gerade im Begriff mit ihrem geparkten PKW wegzufahren, als eine unbekannte männliche Person am Fenster der Fahrerseite klopfte und nach unten auf den Boden zeigte. Die Geschädigte stieg daraufhin aus und habe diverse umherliegende Euromünzen festgestellt. Ausgehend von der Annahme sie habe diese verloren, hob sie die Münzen auf. Die offensichtlich vorsätzlich durch den unbekannten Mann erzeugte Ablenkung nutzte dieser, öffnete die linke Fondtür und entwendete den auf der Rückbank befindlichen Rucksack samt Wertsachen. Als sich die Geschädigte aufrichtete, war der Mann samt Beute bereits geflüchtet. Dieser konnte als 30 bis 40jähriger, mittelgroßer Mann beschrieben werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen