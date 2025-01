Mannheim – „Was bleibt“ – Ausstellung mit Begleitprogramm

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gnadengemeinde: Was ist wichtig im Leben? Was soll bleiben? Veranstaltungen

vom 8. bis 19. März im Gemeindehaus der Gnadenkirche.

Auch angesichts von Kriegen und Naturkatastrophen stellen sich der-

zeit viele Menschen die Frage, was wichtig ist im Leben. Ganz grundsätzlich und anlassfrei geht

diesem Thema eine Ausstellung mit umfangreichem Begleitprogramm nach, die vom 8. bis 19.

März im Gemeindehaus der Gnadenkirche gezeigt wird. Die Ausstellung „Was bleibt“ regt zum

Nachdenken und Sprechen über wichtige Fragen an und vertieft dies mit einem Begleitpro-

gramm. Die Veranstaltungsreihe wird am Sonntag, 9. März, um 10 Uhr mit einem regionalen

Gottesdienst eröffnet. Anschließend wird zum Kirchkaffee eingeladen.

Bei „Was bleibt“ geht es um Schönes und Schätze, um Erinnerungen und Grundsätzliches.

Denn was von einem selbst bleibt, ist eine Frage nicht nur für Menschen in hohem Alter. Die

Ausstellung ermutigt zum Gespräch im Familien- und Freundeskreis: Was ist persönlich wichtig

im Leben? Was bleibt von mir? Die Ausstellung präsentiert Anregungen dazu. An sieben Stati-

onen inspirieren Schatzkästchen voller Lebensgeschichten. Dort ist geschildert, welche Erinne-

rungen verschiedene Menschen bewegen und begeistern.

„Es ist gut und wichtig, dass wir als Gemeinde einen Rahmen bieten, sich über die ‚letz-

ten Fragen des Lebens‘ niederschwellig und anregend zu informieren und Möglichkeit

zum Austausch anzubieten“, sagt Marianne Lang von der Gnadengemeinde, die die

Ausstellung in die Mannheimer Gartenstadt geholt hat. „Wir alle tragen so viele Schätze

in uns. Da ist es schön und tut auch gut, darauf zu blicken und mit anderen darüber zu

reden. Mit der Ausstellung und den Begleitveranstaltungen wollen wir dazu anregen.“

Die Ausstellung „Was bleibt“ ist konzipiert von der Evangelischen Landeskirche Baden. Im Ge-

meindehaus der Gnadenkirche wird sie begleitet von einem facettenreichen Begleitprogramm.

Öffnungszeiten Ausstellung „Was bleibt“

 Sa, 08.03., 10-12 Uhr

 So, 09.03., 11-13 Uhr, Gottesdienst zur Eröffnung um 10 Uhr

 Mo, 10.03., 9-11 Uhr

 Fr. 14.03., 9-11 Uhr

 Sa, 15.03., 16-18 Uhr

 So 16.03., 11-12.30

Weitere Termine v.a. für Gruppen können vereinbart werden. Bitte melden bei Marianne Lang,

Tel. 0621-752336.

Begleitprogramm, kostenfrei

 So, 09.03., 19 Uhr, Filmabend „Das Leben ist nichts für Feiglinge“, Tragikomödie, D,

2013

 Di, 11.03., 14.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung und Vortrag „Nicht(s) vergessen“,

im Rahmen des Seniorennachmittags, mit Pfarrer Dr. Torsten Sternberg, Evangelische

Landeskirche Baden

 Do, 13.03., 17.30 Uhr: Podiumsgespräch „In Würde alt werden“, mit Sabine Seifert (Sta-

tionäre Pflege), Doris Detering (Ambulante Hospizhilfe), Gerhard Sprakties (Altenheim-

seelsorger i.R., Buchautor), Susanne Amend (Ambulante Pflege), Moderation: Dr. Mi-

chael Lipps

 Di, 18.03., 18 Uhr: Vortrag „Konfliktfrei vererben“, mit Jan Bittler, Fachanwalt für Erb-

recht

 Mi, 19.03., 18.30 Uhr: Ausstellungsbesuch mit Gespräch, mit Heidi Herborn und

Fundraiser und Pfarrer Sebastian Carp

Alle Veranstaltungen finden statt im Gemeindehaus der Gnadenkirche, Karlsternstr. 5, 68305

Mannheim, Straßenbahn Nr. 4, Haltestelle „Freilichtbühne“; Buslinie 55, Haltestelle „Kirchwald-

straße“. Motive: Evangelische Landeskirche Baden (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim