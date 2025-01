Mannheim – Training für neue Ausbildungsbotschafter: Auf bedeutender Mission für das Handwerk

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsam mit der Handwerkskammer Mannheim im Einsatz bei Schulen, Veranstaltungen und Messen – Vorbereitungsseminar im Februar.

Mit der Schulung von Ausbildungsbotschaftern unterstützt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald das regionale Handwerk bei der Werbung um Nachwuchs. „Der Austausch zwischen jungen Menschen, die noch in der Berufsorientierung sind, und Azubis, die ihre Berufung gefunden haben und für ihren Job brennen, geschieht auf Augenhöhe“, sagt Bianka Stier von der Handwerkskammer. „Hier gibt es keine Barrieren oder Scheu vor Fragen. Das ist ungemein hilfreich, um Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung zu begleiten.“

Ausbildungsbotschafter kann jeder Azubi werden, der Leidenschaft für sein Handwerk und Lust daran hat, andere Jugendliche für seinen Beruf zu begeistern. Gemeinsam mit der Handwerkskammer besuchen die Ausbildungsbotschafter beispielsweise Schulen, Veranstaltungen und Messen. Um die Botschafter auf ihre Aufgabe vorzubereiten, gibt es ein Seminar, in dem über die Einsatzformen informiert wird. Auch Präsentationsinhalte und -gestaltung werden besprochen und die Präsentation geübt. „Einfach, damit unsere neuen Ausbildungsbotschafter weniger „Lampenfieber“ haben, vor einer Klasse zu stehen und zu sprechen“, sagt Bianka Stier. „Angst braucht davor ohnehin keiner zu haben. Unseren Ausbildungsbotschaftern wird immer sehr gerne und interessiert zugehört.“

Die nächsten beiden Seminare finden am 5. und am 10. Februar 2025 in der Handwerkskammer in Mannheim, B1, 1-2, von 9 bis 16:30 Uhr statt.

Kontakt für Infos sowie Anmeldung bis 4. Februar 2025 bei Bianka Stier, Telefon 0621 18002-145 oder E-Mail: bianka.stier@hwk-mannheim.de.

Quelle: HWK Mannheim