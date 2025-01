Mannheim / Ludwigshafen – Neuer Vorstand der Wirtschaftsjunioren tritt für 2025 an: „Verwurzelt und vernetzt“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitgliederversammlung der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e. V. hat am 20. Januar 2025 einen neuen Vorstand gewählt.

Peter Kast (John Deere GmbH & Co. KG) tritt in die Fußstapfen der Kreissprecherin Helya Masoud Moghadam (BASF SE), die dem Vorstand als Immediate Past President für ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Den Vorstand bilden außerdem vier Arbeitskreisleiter und die Schatzmeisterin Stefanie Kopf (VVR Bank Kur- und Rheinpfalz eG). Die Leitung des Arbeitskreises International übernimmt Saskia Voos (Voos Designstudio). Dem kritischen Engagement in der Politik widmet sich Patrick Richter (trio group GmbH). Leon Ostermann (Keiper & Co. KG) nimmt sich in seinem Arbeitskreis der Themen Unternehmensführung und Organisation an und Jakob-Julius Grätz (Universitätsmedizin Mannheim) fördert in seinem Arbeitskreis die Verbindung der Wirtschaft zum Bildungssektor.

Kreissprecher Peter Kast nimmt mit seinem Jahresmotto „Verwurzelt und vernetzt“ Bezüge zu seiner Vorgängerin, die in ihrem Jahr unter dem Motto “Build & Root” die Bindung der Mitglieder an den Verein stärkte. Kast hat sich für das Jahr 2025 vorgenommen, dort anzuknüpfen, um das Netzwerk der jungen Wirtschaft weiter zu verdichten und zu kräftigen. Dr. Axel Nitschke beglückwünschte den neuen Vorstand. Gleichzeitig ermutigte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar das Netzwerk, sich im Wahlkampf und in der anschließenden Regierungsbildung für einen starken und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort einzusetzen: „Geben Sie der jungen Wirtschaft eine Stimme!“ Mit Blick auf die Bundestagswahl führen die Wirtschaftsjunioren aktuell Kurzinterviews mit den Kandidierenden der Wahlkreise Mannheim und Ludwigshafen, die in Kürze veröffentlicht werden.

Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e. V. sind ein Netzwerk junger Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte im Alter bis 40 Jahre. Sie kommen aus allen Branchen der Wirtschaft der beiden IHK-Bezirke Rhein-Neckar und Pfalz. Weitere Informationen und kommende Veranstaltungen unter www.wirtschaftsjunioren.org.

Quelle: Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e.V.