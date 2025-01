Mannheim – 38-Jähriger entzieht sich Polizeikontrolle und rammt Streifenwagen – Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montagnachmittag wollte sich ein 38-jähriger Mann einer Kontrolle durch eine Polizeistreife entziehen und flüchtete mit seinem BMW vor den Beamten.

Der BMW fiel den Beamten gegen 16.30 Uhr in der Angelstraße auf. Da diesen aufgrund eines Zeugenhinweises bekannt war, dass der 38-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Auf der Casterfeldstaße gaben ihm die Polizisten deutliche Anhaltesignale, welche der Fahrer des BMW ignorierte und seine Geschwindigkeit erhöhte. In Höhe der Kreuzung zur Dannstadter Straße, setzte sich eine weitere hinzugerufene Polizeistreife vor das Fahrzeug des Flüchtenden und wollte ihn durch Querstellen des Fahrzeugs stoppen. Der 38-Jährige gab daraufhin Gas, rammte den Streifenwagen im Frontbereich und flüchtete weiter in Richtung Karlsplatz. Im dortigen Baustellenbereich verloren ihn die verfolgenden Polizeibeamten zunächst aus den Augen, konnten das Fahrzeug jedoch wenig später auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Stengelhofstraße wieder auffinden. Der BMW wies frische Beschädigungen auf und war verschlossen abgestellt. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Der BMW des Flüchtenden wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der Sachschaden lässt derzeit noch nicht beziffern.

Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim ergaben, dass der 38-jährige Fahrer tatsächlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Nach dem 38-Jährigen wird weiter gesucht. Auch gegen die Fahrzeughalterin wird wegen des Verdachts des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des 38-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim