Ludwigshafen – VHS: Online-Kurse “Professionell Bewerben”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – “Professionell Bewerben – Bewerbungsunterlagen erstellen” – so lautet der Titel eines Kurses der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit der DKMU GmbH am Samstag, 22. Februar 2025, von 13 bis 16.15 Uhr. In diesem Online-Kurs vermittelt die Dozentin praxisorientiertes Wissen, wie Bewerbungsunterlagen in der heutigen Arbeitswelt gestaltet sein sollten. Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Bewerbungsunterlagen optimieren und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigern möchten. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Am Sonntag, 23. Februar 2025, folgt von 13 bis 16.15 Uhr der Kurs “Professionell Bewerben – Bewerbungsgesprächstraining”. In diesem Kurs geht es unter anderem um die häufigsten Fragen an Bewerber*innen sowie darum, wie man seine Nervosität los wird. Auch dieser Kurs kostet 35 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen