Ludwigshafen – Programm der MusicHall im Februar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Februar gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal findet “Best of Dance” an einem Samstag (8.2.) statt, für alle, die Freitags keine Möglichkeit haben. Es gibt aktuelle Dance Hits und Club-Klassiker auf die Ohren, nach dem Motto: “Something for your mind, your body and your soul…”. Und Freitagsfreunde kommen dadurch mal in den Genuss einer Video-Zeitreise.

Sa 01

ab 19:30 Uhr Fox/Disco-Fox

ab 21:30 Uhr Best of 70s,80s,90s

mit DJ Gerhard

Mi 05

ab 20 Uhr

Rock-Club mit DJ Gerhard

Fr 07

Zeitreise 70s, 80s, 90s, 00s Musik-Videos

mit VJ Uwe

Beamer ON, Volume UP

Sa 08

Best of Dance mit DJ Daniel

SATURDAY EDITION

Fr 14

Depeche Mode Party mit DJ BBD

Electronic 80s, Synth Pop, Wave, Indepentent

Sonnenbrille auf und Gel in die Haare und ab auf die Tanzfläche zu Electronic Beats der 80er.

Sa 15

Rock & more mit DJ Gerhard

Fr 21

Best of Dance mit DJ Karl

Sa 22

Best of 80s, 90s, 00s mit DJ Mario

Do 27

Altweiberfastnacht mit DJ Karl

Verkleidete “Weiber” haben freien Eintritt

Fr 28

Best of Dance mit DJ Mario

Aktuelles Programm auch immer unter https://www.meine-hall.de

Quelle: MusicHall Team