Ludwigshafen – NACHTRAG – Stadtverwaltung nimmt Stellung zu Artikel über Sicherheitslage – “gemeinsame Anstrengungen und eine deutliche Präsenz von Ordnungs- und Sicherheitskräften”

Im Hinblick auf unsere kürzliche Berichterstattung zur aktuellen Sicherheitslage und dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in Ludwigshafen, hat die Stadtverwaltung auf unsere Presseanfrage geantwortet.

Die Mitteilung im Wortlaut:

[…]wir erleben leider, dass es Menschen gibt, die sich an keinerlei Regeln halten – im Kleinen wie im Großen. Das belastet das Zusammenleben insgesamt, das schürt verständlicherweise auch Sorgen und Ängste. Umgekehrt erwarten Bürger*innen, dass sich der Staat in Gänze um ihre Sicherheit kümmert. Die Stadtverwaltung nimmt diese Sorgen der Bürger*innen sehr ernst. Die Oberbürgermeisterin hat in der Vergangenheit sowohl bei der ehemaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer als auch beim amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer immer wieder für das Thema sensibilisiert, da aus Sicht der Verwaltung nur durch gemeinsame Anstrengungen und eine deutliche Präsenz von Ordnungs- und Sicherheitskräften auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger*innen gestärkt werden kann. Die Stadtverwaltung arbeitet ihrerseits stetig an der Verbesserung der Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in Ludwigshafen. Sie ist sich aber bewusst, dass eine nachhaltige Verbesserung letztendlich nur durch die Mitwirkungen aller Bürger*innen erreicht werden kann. Ziel der Stadtspitze ist es darüber hinaus, die bereits etablierten Maßnahmen, etwa die Präsenz der Ordnungskräfte oder die Task Force Autohändler, weiter zu stärken und nach Möglichkeit auszubauen. Die Einsatzzahlen des Bereichs Öffentliche Ordnung waren in 2023 auf einem hohen Niveau, wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Jahren so bleiben wird. Der Fokus der Stadt liegt auf der Präventionsarbeit und daran wird sie trotz aller finanziellen Schwierigkeiten auch in Zukunft festhalten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein, Antwort auf unsere Presseanfrage