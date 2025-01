Ludwigshafen – Chancen und Grenzen im Ehrenamt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Fortbildungsreihe für Engagierte in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit wird fortgesetzt – nächster Termin am 10. Februar 2025 um 17 Uhr

Das Heinrich Pesch Haus und die Initiative „Lu can help” möchten ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit durch eine Fortbildungsreihe unterstützen und vernetzen. Der nächste Termin findet am Montag, 10. Februar 2025, von 17 bis 19 Uhr im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Straße 229, Ludwigshafen) statt.

Referentin Chris Ludwig, Trainerin interkultureller Dialog, vermittelt den Ehrenamtlichen praxisorientiert Anforderungen, Wissenswertes und Formales im Ehrenamt. Ein wichtiger Teil der Fortbildungsreihe ist Selbstreflexion und der Austausch unter den Teilnehmenden. Es wird über eigene Grenzen nachgedacht und das Perspektivenwechseln geübt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Kontakt und Anmeldung bei Kerttu Taidre, Telefon 0175 167 7631 oder per Mail an info@lucan.help. Die nächsten Veranstaltungen finden am 10. März und 7. April statt.

Bild: Johannes Plenio/pexels.com

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar