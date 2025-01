Kreis Bergstraße: Benedikt Eikmanns als Volt-Direktkandidat zur Bundestagswahl zugelassen

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Unterstützung war riesig“ – 257 Unterschriften hat Volt-Direktkandidat Benedikt Eikmanns in Windeseile im Wahlkreis 187 Bergstraße gesammelt.

Eikmanns will die Menschen vor Ort mit Konzepten zu Digitalisierung und sozialer Gerechtigkeit überzeugen.

Am 1. und 8. Februar lädt er die Bürgerinnen und Bürger zum offenen Dialog ein.

Jetzt ist es offiziell: Der Kreiswahlausschuss hat acht

Direktkandidierende für den Wahlkreis 187 Bergstraße zur Bundestagswahl 2025

zugelassen. Darunter auch Benedikt Eikmanns, der für die paneuropäische Partei Volt

Deutschland antritt. Mit 257 gesammelten Unterstützungsunterschriften hat Eikmanns

die erforderliche Hürde von 200 Unterschriften deutlich überschritten.

„Diese breite Unterstützung zeigt, wie groß der Wunsch nach einem echten politischen

Wandel ist“, sagte Eikmanns. „Die Zusammenarbeit mit engagierten Menschen vor Ort

und die Vernetzung mit Vereinen und zivilgesellschaftlichen Akteuren war der Schlüssel

zu diesem schnellen Erfolg. Gemeinsam können wir eine Politik gestalten, die

pragmatisch, zukunftsorientiert und nah an den Bedürfnissen der Menschen ist.“

Neben Benedikt Eikmanns treten sieben weitere Direktkandidaten im Wahlkreis 187

Bergstraße an, darunter Sven Wingerter (SPD), Dr. Michael Meister (CDU) und Evelyn Berg

(Bündnis 90/Die Grünen).

Moderne Politik, die alle mitnimmt

Als Digitalexperte und Unternehmer bringt der gebürtige Hesse frische Perspektiven in

die Politik. Sein Fokus liegt auf sozial gerechter Digitalisierung, dem Zugang zu

hochwertiger digitaler Bildung und der Förderung von Innovationen – insbesondere für

den ländlichen Raum. „Ich stehe für eine Politik, die den Menschen zuhört,

Herausforderungen ganzheitlich betrachtet und die Region Bergstraße als

Innovationsstandort stärkt“, sagt er.

„Digitale Technologien haben das Potenzial, Leben zu verbessern und Chancen zu

schaffen – wenn wir sie verantwortungsvoll nutzen. Wichtig ist, dass wir bei der

Transformation niemanden zurücklassen, sondern sicherstellen, dass die Digitalisierung

allen Menschen zugutekommt, unabhängig von ihrem Alter oder Wohnort“, erklärt

Eikmanns.

Einladung zum Dialog mit Benedikt Eikmanns

Im Rahmen seines Wahlkampfs lädt Benedikt Eikmanns zu einem offenen Austausch ein.

Bürgerinnen und Bürger haben bei verschiedenen Veranstaltungen die Gelegenheit, ihre

Anliegen direkt an den Kandidaten heranzutragen und mehr über seine Vision für die

Zukunft zu erfahren:

– 1. Februar 2025: Infostand in der Innenstadt von Heppenheim

– 1. Februar 2025: Meet & Greet im Café Jardin in Bensheim

– 8. Februar 2025: Infostand in der Innenstadt von Lampertheim

„Ich freue mich auf spannende Gespräche und darauf, gemeinsam Ideen für die Zukunft

unserer Region zu entwickeln. Politik muss vor allem im Dialog entstehen“, betont

Eikmanns.

Volt: Die einzige demokratische Partei unter den

Herausforderern

Volt Deutschland konnte sich als einzige demokratische Partei außerhalb des etablierten

Parteienspektrums die bundesweite Zulassung zur Bundestagswahl 2025 sichern. Mit der

paneuropäischen Ausrichtung steht Volt für eine neue, pragmatische Politik, die auf

europäischer Zusammenarbeit basiert und globale Herausforderungen wie den

Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und die digitale Transformation entschlossen angeht.

Während zahlreiche nicht im Bundestag vertretene Parteien an der bundesweiten

Zulassung scheiterten, hat Volt die Hürde souverän genommen. Mit 45.000

Unterschriften – fast doppelt so vielen wie erforderlich – macht die Partei ihre wachsende

Bedeutung deutlich.

Quelle: VOLT