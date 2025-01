Hemsbach – Lichtspiele-Seniorenkino in der Brennessel im Februar

Hemsbach / Metropolregion rhein-neckar – „Kundschafter des Friedens 2“ und „Juror #2“ – Am Dienstag, den 11. Februar, geht es weiter mit dem bewährten Seniorenkino „Lichtspiele – Kino (nicht nur) für Senioren“ im Programmkino „Brennessel“. Gezeigt werden die beiden Filme „Kundschafter des Friedens 2“ und „Juror #2“. Beide Filme beginnen zeitgleich jeweils um 14.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 13.30 Uhr, denn vor dem Filmnachmittag öffnet auch das „B-Café“ direkt neben der Brennessel wieder seine Pforten. Dort werden zur Vorab-Stärkung Kaffee und Kuchen angeboten.

Konzept.

Interessierten Kinogängern, die abends nicht mehr so lange unterwegs sein möchten oder können, qualitativ wertvolle und empfehlenswerte Filme zu präsentieren – das ist die Grundidee des Seniorenkinos „Lichtspiele“ in der Brennessel. Kinobetreiber Alfred Speiser hat bei der Programmplanung, unterstützt vom Seniorenrat der Stadt Hemsbach, wie immer auf eine gute Mischung geachtet, gemäß dem Anspruch des Kinos, seinen Gästen ein abwechslungsreiches und niveauvolles Filmprogramm und gleichzeitig auch einen angenehmen Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre anzubieten. Dabei sind vorrangig ältere Menschen die Zielgruppe, aber nicht nur: Selbstverständlich sind alle Generationen willkommen.

Zu den Filmen:

Kundschafter des Friedens 2

Vor acht Jahren schickte der Berliner Regisseur Robert Thalheim in der Agentenfilmparodie „Kundschafter des Friedens“ vier reaktivierte Geheimagenten der DDR auf eine heikle Mission in einer fiktiven ehemaligen Sowjetrepublik. Nun sind die einstigen Spione erneut gefragt. Bei der Beerdigung ihres einstigen Chefs Markus Fuchs in Berlin sehen sich Falk (Henry Hübchen) – die Ostversion von James Bond –, der Logistiker Locke (Thomas Thieme) und der Romeo-Agent Harry (Winfried Glatzeder) wieder. Und Falk begegnet seiner einstigen Liebschaft Helene (Corinna Harfouch) bei deren Anblick sein Herz noch immer schneller schlägt.

Die aus Kuba angereiste Helene, Tochter des Geheimdienstchefs, bittet Falk um Beistand. Denn ihr Vater hat seiner ehemaligen Haushälterin Lucia, die er kurz vor seinem Tod geheiratet hatte, die Ernst-Thälmann-Insel als Erbe zugedacht. Helene soll leer ausgehen. Nach ihren Angaben will Lucia das Inselparadies an US-Investoren verscherbeln. Die Ex-DDR-Agenten sollen das verhindern, indem sie rechtzeitig das Testament von Fuchs austauschen. Als Dank will Helene ihnen einen ausgedehnten All-inclusive-Aufenthalt in einem Luxushotel in Varadero spendieren. Doch der geplante Coup in Kuba läuft nicht so glatt wie gedacht…

Juror #2

Justin Kemp (Nicholas Hoult) schreibt eher belanglose Zeitschriftenartikel und würde seine Zeit am liebsten mit seiner hochschwangeren Frau Allison (Zoey Deutch) verbringen. Doch er muss seine Pflicht als Geschworener für einen öffentlichkeitswirksamen Mordprozess tun. Der grimmige James Sythe (Gabriel Basso) wird angeklagt, seine Freundin Kendall nach einem Streit in einer Bar getötet zu haben. Für die strenge Staatsanwältin Faith Killebrew (Toni Collette) würde seine Verurteilung einen wichtigen Karriereschritt bedeuten. Im Laufe des Prozesses bemerkt der ehemalige Alkoholiker Kemp, dass er mit Kendalls Tod zu tun haben könnte. Er muss sich entscheiden, ob er das Glück seiner jungen Familie der Gerechtigkeit opfert.

Info: „Kundschafter des Friedens 2“ und „Juror #2“ am Dienstag, 11. Februar, jeweils 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr ins B-Café, im Programmkino Brennessel, Landstraße 35. Eintritt: 8 Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Kartenreservierungen unter Tel. 06201/43185 oder per E-Mail an: info@brennessel-kino.de. Mehr Infos unter https://brennessel-kino.de/.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach