Heidelberg – “Black History Month”: Auftakt mit „Afrofluencer“ Stève Hiobi – Veranstaltungsreihe vom 5. bis 23. Februar im Zeichen Schwarzer Geschichte und Kultur

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Februar 2025 startet der dritte Black History Month in Heidelberg. Mit einem facettenreichen Programm, das Lesungen, Tanz, Workshops und Raum für Austausch bietet, rückt die Veranstaltungsreihe Geschichten Schwarzer Menschen in den Mittelpunkt. Los geht’s am Mittwoch, 5. Februar 2025, mit dem „Afrofluencer“ Stève Hiobi, der als „Dein Bruder Stève“ auf TikTok und Instagram Videos über Kultur und Geschichte Afrikas veröffentlicht und dafür 2023 den Grimme-Online-Award gewann. „Der Black History Month ist eine wichtige Möglichkeit, die Perspektiven Schwarzer Menschen in unserer Stadt sichtbar zu machen und Schwarze Lebensrealitäten als Teil der Geschichte Heidelbergs zu erzählen“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit. Der Monat bietet eine Plattform, um Akteurinnen und Akteure der afrodiasporischen Communities miteinander zu vernetzen und zu zeigen, wie sehr ihr Engagement das kulturelle und gesellschaftliche Zusammenleben in der Stadt prägt. Das Team des Afro-Festivals, zahlreiche Organisationen und Initiativen der afrikanischen Diaspora gestalten das Programm gemeinsam mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

In diesem Jahr ist auch die Stadtbücherei Heidelberg wieder mit dabei. Während des gesamten Monats Februar präsentiert sie eine Auswahl an Büchern von Schwarzen Autorinnen und Autoren sowie Literatur über Schwarze Lebensrealitäten und Geschichte.

Zu den Highlights des Programms gehören:

Mittwoch, 5. Februar, 19.30 Uhr, Karlstorbahnhof: Lesung „All About Africa“ mit Stève Hiobi

Ein besonderes Highlight ist die Lesung von Stève Hiobi am 5. Februar um 19.30 Uhr im Karlstorbahnhof, die von Bürgermeisterin Stefanie Jansen mit einem Grußwort eröffnet wird. Der Heidelberger Autor, Grimme-Online-Award-Preisträger und bekannte Afrofluencer („deinbrudersteve“ auf TikTok und Instagram) liest aus seinem Buch „All About Africa – Was du über den Kontinent wissen solltest“. Hiobi beleuchtet die Vielfalt und Geschichte Afrikas, hinterfragt koloniale Denkweisen und räumt mit Stereotypen auf. Moderiert wird die Veranstaltung von Evein Obulor Geschäftsführerin der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) beim Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. „Ich freue mich sehr, dass die Lesung von Stève Hiobi im Rahmen des Black History Month dazu beiträgt, einseitige Sichtweisen auf den afrikanischen Kontinent und seine Diaspora zu hinterfragen und die vielfältigen Geschichten und Kulturen Afrikas sichtbar zu machen“, so Obulor. Weitere Informationen unter: www.karlstorbahnhof.de/programm/veranstaltung/steve-hiobi-all-about-africa/

Samstag, 8. Februar, 15 Uhr, Zwingerstraße 3-5: „Zwinger X Afro Fusion“

Im Rahmen des Tanzworkshops „Afro Fusion“ gibt Naemi Makiadi Einblicke in die Vielfalt afrikanischer und afrodiasporischer Tanzstile. Die erfahrene Tänzerin und Tanzlehrerin, spezialisiert auf urbane Tanzstile wie Hip-Hop, House und Afro Fusion, vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Zwinger 1 des Theaters Heidelberg nicht nur Bewegungen, sondern auch die kulturellen Hintergründe der Musik und des Tanzes. Der Workshop richtet sich an Anfängerinnen und Fortgeschrittene gleichermaßen. Weitere Informationen und Tickets unter: www.theaterheidelberg.de/de/kalender/?s[]=2360

Samstag, 8. Februar, 18 Uhr, Zwingerstraße 3-5: „Zwinger X Dancing Black“

Die Performance „Dancing Black“ mit den AFROTUDEDANCERS unter der Leitung von Jennifer Owusu vereint traditionelle und moderne afrikanische Tanzstile mit urbanen Elementen. Im anschließenden Gespräch diskutieren die Tanzenden Essi Laveaux, Naemi Makiadi, Shikana Browne (Oré Arts), Evelyne Krüger-Maitrel und Jennifer Owusu die Bedeutung von Tanz als Form des Widerstands unterschiedlicher Bewegungen der afrikanischen Diaspora. Moderiert wird das Gespräch von Leonie Baumgarten-Egemole vom Afro-Festival Heidelberg. Weitere Informationen und Tickets unter: www.theaterheidelberg.de/de/kalender/?s[]=2360

Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr: Cornrows und Community

Die Veranstaltung „Cornrows und Community“ widmet sich der Bedeutung von Haaren in der Schwarzen Geschichte und Kultur, wo sie als Ausdruck von Identität, Widerstand und Tradition eine zentrale Rolle spielen. Janina von Karité Classics, Expertin für Afrolockenpflege in Heidelberg, gibt in einem Workshop Einblicke in die Kunst des Cornrow-Flechtens und vermittelt praktische Techniken sowie historische Hintergründe. Gleichzeitig bietet der Nachmittag eine Plattform für Mitglieder der afrodiasporischen Communities Heidelbergs, um sich kennenzulernen, Netzwerke zu stärken und neue Synergien zu schaffen. Teilnahme nur nach Anmeldung via E-Mail an afrofestival@migrationhub-heidelberg.org.

Die Veranstaltungsreihe zum Black History Month ist ein Kooperationsprojekt des Afro-Festivals mit Migration Hub Heidelberg, dem Antirassismus-Netzwerk Heidelberg, dem Karlstorbahnhof, der Stadtbücherei sowie Zwinger X beim Theater und Orchester Heidelberg. Unterstützt wird sie durch das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und Mosaik Deutschland e.V. im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, begleitet von der Arbeitsgruppe Anti-Schwarzer Rassismus der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR).

Quelle: Stadt Heidelberg