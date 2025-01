Heidelberg – Gastspiel im Rahmen der Tanzbiennale in der HebelHalle: BaWü-Choreograf*innen 1

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Von der Trotzphase bis zur Pubertät – Matthias Jungs Programm am Mittwoch, 12. Februar um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, lädt zum Nachdenken und Lachen ein. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Sie haben Kinder? Glückwunsch! Und dann hört sich der Alltag so an: „Ich kann alleine…!“, „Das ist ... Mehr lesen »