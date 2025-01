Germersheim – 2. NACHTRAG – Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9, Höhe Rülzheim – Drei Verletzte – Bergungsarbeiten abgeschlossen – Vollsperrung aufgehoben

Rülzheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Die Vollsperrung der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen Rülzheim-Nord und Neupotz, wurde soeben aufgehoben. Nach bisherigen Erkenntnissen schätzte ein 33 Jahre alter PKW-Führer aus dem Raum Südliche Weinstraße vor einem Überholvorgang den Abstand zur Vorausfahrenden falsch ein, fuhr stark auf diese auf, worauf die 58 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Raum Germersheim auf den linken Fahrstreifen geschleudert wurde. Der sich auf dem linken Fahrstreifen nähernde 58 Jahre alte Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Karlsruhe fuhr folglich in das sich schleudernde Fahrzeug. Resultat des Verkehrsunfalls waren drei leicht verletzte Personen, die in umliegenden Krankenhäusern behandelt wurden und ein Schaden von etwa 50000 Euro. Für die Rettungs- / und Räumarbeiten musste die B9 in der Zeit von 18:15 Uhr bis etwa 21:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rülzheim-Nord und Neupotz voll gesperrt werden. Umleitungen wurden durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

Quelle:

Polizeiinspektion Germersheim

Vorhergehende Meldung:

Germersheim – 1. NACHTRAG – Vollsperrung der Bundesstraße 9 auf Höhe Rülzheim-Nord nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Ursprungsmeldung:

Germersheim – ERSTMELDUNG – Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf B9 zwischen Rülzheim-Süd und Neupotz