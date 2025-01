Frankenthal – Interessante öffentliche Gerichtsverhandlungen am Amtsgericht im Februar

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Terminvorschau für Februar 2025:

Dienstag, 11.02.2025, 15:00 Uhr, Saal 13, 1. Obergeschoss

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Aktenzeichen: 1 Ds 5888 Js 43019/24

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft legt einem zur Tatzeit 43 Jahre alten Angeklagten zur Last, in Maxdorf im öffentlichen Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, obwohl er gewusst habe, nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Dienstag, 18.02.2025, 13.30 Uhr, Saal 13, 1. Obergeschoss

wegen fahrlässiger Brandstiftung,

Aktenzeichen: 1 Cs 5122 Js 38285/24

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft wirft einer zur Tatzeit 31 Jahre alten Angeklagten vor, fahrlässig ein Gebäude bzw. eine andere Räumlichkeit in Brand gesetzt und hierdurch teilweise zerstört zu haben. Die Angeklagte habe im August 2024 in ihrer Küche Speisen erhitzt und anschließend die Kochstelle nicht überwacht, so dass es zur Bildung von Flammen gekommen sei, die auf die angrenzenden Wände und Decken der Wohnung übergegriffen hätten. Durch die erhebliche Hitzeentwicklung sei hoher Sachschaden entstanden.

Dienstag, 18.02.2025, 9.00 Uhr, Saal 13, 1. Obergeschoss

wegen Raubes

Aktenzeichen: 1 Ds 5245 Js 44156/24

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft wirft einem zur Tatzeit 29 Jahre alten Angeklagten vor, im April 2024 zunächst an einer Bushaltestelle in Frankenthal und sodann dort auf dem Festplatz eine andere Person durch Schläge und Tritte körperlich verletzt zu haben. Dabei habe der Angeklagte weiter eine im Eigentum des Geschädigten stehende Sache weggenommen, um diese sich rechtswidrig zuzueignen. Der Angeklagte sei dabei erheblich alkoholisiert gewesen.

Montag, 24.02.2025, 12.00 Uhr, Saal 13, 1. Obergeschoss

wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Aktenzeichen: 1 Ds 5088 Js 29303/24

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft wirft einem zur Tatzeit 27 Jahre alten Angeklagten vor, im Juli 2024 im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht besessen habe. Dabei habe der Angeklagte auch einen Unfall mit nicht unerheblichem Fremdschaden verursacht und anschließend Fahrerfluch begangen.

Verteidiger: Rechtsanwalt Horst Glawe

Dienstag, 25.02.2025, 13.30 Uhr, Saal 13, 1. Obergeschoss

wegen Straßenverkehrsgefährdung

Aktenzeichen: 1 Cs 5316 Js 33295/23

Strafrichter

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft wirft einem zur Tatzeit 57 Jahre altem Angeklagten vor, im August 2023 in Frankenthal –Beindersheim grob verkehrswidrig und rücksichtslos überholt zu haben. Der Angeklagte habe dabei in Folge seiner überhöhten Geschwindigkeit ein anderes, bereits im Überholvorgang inbegriffenes Fahrzeug zu spät wahrgenommen und habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Infolge der Kollision seien die Insassen des anderen Fahrzeuges schwer verletzt worden. Es ist ein Fremdschaden in Höhe von ca. 20.000,00 Euro entstanden.

Verteidiger: Rechtsanwalt Rüdiger Weidhaas

Donnerstag, 27.02.2025, 09:00 Uhr, Saal 13, 1. Obergeschoss

wegen Geldfälschung in Verkehr bringen von Falschgeld

Aktenzeichen: 1 Ls 5028 Js 31145/23

Schöffengericht

Sachverhalt:

Die Staatsanwaltschaft wirft einem zur Tatzeit 38 jährigen Angeklagten vor, im Juli 2023 sich zunächst von einem türkischen Internetanbieter mehrere 50 EUR-Falsifikatte beschafft zu haben. In Umsetzung seiner vorgefassten Absicht habe er mit diesen bei einem Verkaufsstand auf einer Kerwe Fahrcoupons bezahlt und den Restbetrag in echtem Geld erhalten und sich hierdurch bereichert. Aufgrund der erfolgreichen Tatausführung habe sich der Angeklagte am nächsten Tag entschlossen, den Vorgang zu wiederholen. Hierbei sei allerdings das Falschgeld entdeckt worden und der Angeklagte habe mit seinem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Dabei sei er in eine Verkehrskontrolle geraten, bei der die Polizeibeamten weitere Falsifikate gefunden hätten.

Verteidigerin: Rechtsanwältin Franziska Lorz

Quelle: Amtsgericht Frankenthal (Pfalz)