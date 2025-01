Eberbach – Streitigkeiten eskalieren – eine Person schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bereits am Freitagabend artete in Eberbach ein Streit zwischen mehreren Männern aus und mündete in Handgreiflichkeiten aus. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann schwer verletzt.

Zeugen verständigten gegen 23.30 Uhr die Polizei, da der 53-Jährige vor einem Lokal in der Brückenstraße mit einem 32-Jährigen und einem noch unbekannten Mann in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung bedrohten die zwei Männer ihren Kontrahenten und es kam schließlich zu Handgreiflichkeiten.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife lag der Geschädigte am Boden und war bewusstlos. Er wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Nach erster Einschätzung der behandelnden Ärzte bestand keine Lebensgefahr.

Aufgrund Zeugenhinweisen konnte zwischenzeitlich der 32-Jährige als einer der beiden weiteren am Streit beteiligten Männer identifiziert werden. Der weitere Tatablauf ist aufgrund der starken Alkoholisierung aller Beteiligten und am Tatort befindlichen Personen noch unklar. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach hierzu dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim