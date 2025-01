Speyer – Jazz der 1920er bis 1950er Jahre beim ersten Konzert am Nachmittag 2025

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Jahresauftakt der beliebten Reihe „Konzert am Nachmittag“ präsentiert das Duo Johannes Stange mit Marcus Armani am Mittwoch, 5. Februar 2025, um 15 Uhr in der Stadthalle Speyer sein Jazz-Programm „The Golden Age“. Musikliebhabende können sich bei freiem Eintritt von Trompeten- und Gitarrenklängen in eine längst vergangene Zeit entführen zu lassen. Charleston, Marlene Dietrich, „Vom Winde verweht“, Hosenträger und goldene Zigarettenspitzen: Das Lebensgefühl der „Goldenen Zwanziger“ transportieren „The Golden Age“ mit Charme und Witz, durchsetzt mit einer schweren, von Whiskey getränkten Melancholie. Ihre Musik ist zeitlos bittersüß und erinnert an eine Vergangenheit, die viele nicht erlebt haben. Jazz steht exemplarisch dafür, neue Wege in Kunst und Gesellschaft zu beschreiten und neue Möglichkeiten des unmittelbaren Ausdrucks zu schaffen. Und so führt die Musik durch die Zeit von Louis Armstrong mit unsterblichen Klassikern wie „St. James Infirmary“ oder „La vie en rose“. Die Schwere mancher Melodien erinnert an die Depression der 1930er Jahre in Amerika; so mancher flotte Gassenhauer zeigt die Leichtigkeit und den Humor einer eigentlich schwer gezeichneten Generation. Sie ist Lebensfreude, Unterhaltung und Zeitzeuge und bleibt in Herz und Bewusstsein vor allem eins: golden.

Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ soll insbesondere Senior*innen die Möglichkeit geben, Musik in ihrer Vielfalt zu genießen. Daher finden die Konzerte bei freiem Eintritt in der barrierefreien Stadthalle statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, es sind jedoch nur begrenzt Plätze verfügbar. Für mobilitätseingeschränkte Personen sind Plätze vorbehalten. Das Konzert ist ebenfalls Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung “Purrmanns Welt im Licht der Fotografie: Matisse, Liebermann, Rilke & Co.” im Museum Purrmann-Haus.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer