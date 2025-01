Sinsheim – 6-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmittag (26.01.2025) geriet ein Paar aus Ludwigshafen auf der Fahrt nach Mannheim in Streit, woraufhin der 30-jährige Mann seine 31-jährige Lebensgefährtin zunächst bedrohte und beleidigte und sie später auch ins Gesicht schlug. Die Frau zeigte den Vorfall am Nachmittag bei der Polizei in Ludwigshafen an, woraufhin dem Mann ein Kontakt- und Annäherungsverbot ... Mehr lesen »