Sandhausen – Dritte Klimawerkstatt soll Arbeitsgruppen voranbringen

Sandhausen – Die Gemeinde Sandhausen lädt am Donnerstag, 30. Januar, um 18.30 Uhr zur Dritten Klimawerkstatt in den Veranstaltungsraum der Gemeindebibliothek ein. „Wir wünschen uns, dass die Arbeitsgruppen vorankommen, indem sich Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit an den bestehenden entscheiden oder indem sich ganz neue bilden“, sagt Klimaschutzmanager Dr. Werner Krause.

Krause selbst wird an diesem Abend das Klimaschutzkonzept der Hopfengemeinde kurz skizzieren, das unter anderem einen Katalog mit 40 Maßnahmen in zehn Bereichen vorhält. Außerdem werden sich die Arbeitsgruppen vorstellen. Das sind die Gruppen Energie, Repaircafé, Hofflohmarkt, In der Stadt, Climate Fresk und Suppentopf. Die Gruppe Energie besitzt beispielsweise viel Expertise in Energiethemen und möchte für Sandhäuserinnen und Sandhäuser hierzu Beratung anbieten, während ihre Kolleginnen und Kollegen der Repaircafé-Gruppe vom Wegwerfen wenig halten und vielmehr Fahrräder, Elektrogeräte, Kleinmöbel oder Bekleidung wieder auf Vordermann bringen. Der Hofflohmarkt-Zusammenschluss visiert im Frühjahr einen solchen Sandhausen-weit an – Verkaufsangebote soll es auf den Grundstücken, vor der Tür geben, während an einem zentralen Ort Kaffee und Kuchen feilgeboten werden. Der Arbeitskreis „In der Stadt“ begeht die Hopfengemeinde unter dem Aspekt von Hitze- und Starkregen-ereignissen und formiert sein Wissen um entsprechende Gegenmaßnahmen. Climate Fresk fokussiert das Workshopformat (https://climatefresk.org/de-de/), mit dem der Klima Puzzle-Verein Menschen und Organisationen für den Klimawandel mithilfe von Klimabildung mobilisiert. Er ist in über 160 Ländern aktiv. Zu guter Letzt präsentiert sich die Initiative Suppentopf, die regelmäßig aus geretteten Lebensmitteln ein leckeres Buffet zaubert.

Neben Klimaschutzmanager Werner Krause ermutigt derweil auch Susanne Wölflick, die das Grünflächenmanagement in der Hopfengemeinde verantwortet, dazu, sich am konkreten Klimaschutz in Sandhausen zu beteiligen: „Klimaschutz und Grünflächen-management sind so weite Felder mit genügend Themen in Sandhausen, da kommt es auf jede Idee, jeden Impuls und jeden Beitrag an – jeder, der mitmachen oder auch nur mal schauen möchte, ist herzlich willkommen.“

Die Dritte Klimawerkstatt wird von Michael Boeke von der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) moderiert. Der Experte wird dem Austausch und der Einladung zur aktiven Mitarbeit Struktur verleihen, zumal Gespräche, Informationen und Ideensammlungen ebenso auf der Agenda des Abends stehen.

