Reilingen – Bewaffnet und unter Drogen auf Roller unterwegs

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag wollte um kurz nach 15:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Hockenheim einen Roller auf der L723 kontrollieren. Allerdings machte dessen Fahrer keine Anstalten anzuhalten. Nach kurzer Verfolgung, die in einem Acker an einem Feldweg an der Thomas-Mann-Straße endete, konnte der 49-jährige Fahrer vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle wies der Mann Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf. Ein freiwilliger Urintest schlug auf Amphetamin an. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks konnten Amphetamin, Cannabis, mehrere illegale Böller sowie eine ungeladene Schreckschusspistole aufgefunden werden. Der 49-Jährige muss sich daher wegen Besitz von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Zudem wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim