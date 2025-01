Mutterstadt – Die Gemeinde gedenkt dem 80. Jahrestag des Bombenangriffs

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht vom 31. Januar auf den 01. Februar 1945 Zum Jahrestag des schweren Bombenangriffs auf Mutterstadt findet am Samstag, 1. Februar 2025, um 11.00 Uhr, eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung auf dem Alten Friedhof (vor dem Familiengrab Massott) statt. An diesem Tag vor genau 80 Jahren starben bei einem Großangriff 38 Zivilisten,

darunter allein 33 im Luftschutzraum Friedensstraße 1, sowie 14 Soldaten. Schwerpunkte der Zerstörung waren die Zeppelinstraße, ein Teil der Ringstraße, die Friedrich-Ebert-Straße, das Gebiet um die ehemalige Mälzerei, die Neustadter Straße im Umkreis der ehemaligen Mühle und die Kreuzung der Oggersheimer mit Friedens- und Bleichstraße. Durch Kriegseinwirkungen starben in Mutterstadt insgesamt 62 Personen, in der Mehrzahl Frauen und Kinder.

Quelle/Foto: Gemeinde Mutterstadt