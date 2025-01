Maxdorf / Ludwigshafen – Huddelschnuddler feierten mit dem KV Floßbachschwalben (Fotostrecke)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Sonntag fand in Maxdorf ein närrisches Treiben mit den Huddelschnuddlern aus Ludwigshafen und dem KV Floßbachschwalben Maxdorf statt.

Hierzu schreiben die Huddelschnuddler: “Was für ein fantastischer Abend bei unseren Freunden den KV Floßbachschwalben e.V. in Maxdorf.

Es war einfach der Wahnsinn! Die Stimmung war bombastisch, das Publikum hat ordentlich mitgefeiert und uns so richtig eingeheizt!

Ein riesiges Dankeschön an alle, die mit uns gemeinsam gefeiert haben! Ihr seid einfach spitze!

Wir freuen uns schon auf den 31.01.25.”

Im Folgenden eine Fotostrecke des Abends.

Fotos/Quelle: Die Huddelschnuddler