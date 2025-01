Mannheim – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – erheblicher Sachschaden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Stadtteil Lindenhof entstand erheblicher Sachschaden. Ein 38-jähriger Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Lynk auf der Kalmitstraße in Richtung Donnersbergstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Weinbietstraße missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Mannes, der mit seinem Mini die Weinbietstraße in Richtung Schwarzwaldstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die zwei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim