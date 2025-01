Mannheim – rem – „Talk Fotografie” zur Neuen Sachlichkeit Industriefotografie und Dialog mit der Malerei

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – Mit der aktuellen Foto-Ausstellung „SACHLICH NEU” feiern die Reiss-Engelhorn-Museen das Jubiläum „100 Jahre Neue Sachlichkeit”. Passend dazu entführen im Februar gleich zwei Ausgaben der beliebten Reihe „Talk Fotografie” in die 1920er Jahre.

Am Sonntag, den 2. Februar steht um 11 Uhr das Thema Industriefotografie im Mittelpunkt. Albert Renger-Patzsch war in den 1920er Jahren in diesem Bereich ein Pionier. Seine Aufnahmen von Fabrikanlagen, Zechen, Maschinen und Brücken inspirierten nachfolgende Fotografen-Generationen. In der Schau „SACHLICH NEU” treffen sie auf Bilder von Robert Häusser, der sich einige Jahrzehnte später ebenfalls auf diesem Feld einen Namen gemacht hat. Kurator Prof. Dr. Claude W. Sui zeigt Parallelen und Unterschiede im Werk der beiden Meisterfotografen. Die Veranstaltung findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 statt.

Am Sonntag, den 23. Februar ist Dr. Inge Herold von der Kunsthalle Mannheim zu Gast. Gemeinsam mit Foto-Experte Prof. Dr. Claude W. Sui beleuchtet sie, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es in der Malerei und in der Fotografie der Neuen Sachlichkeit gibt. Kunstschaffende beider Richtungen waren nach den Erfahrungen des 1. Weltkriegs auf der Suche nach neuen Inhalten und einer möglichst direkten Darstellung der Wirklichkeit. Los geht es um 11 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5. Der Eintritt beträgt jeweils 3 Euro.

Die Schau „SACHLICH NEU” ist noch bis 27. April in den rem-Stiftungsmuseen in C4,12 zu sehen. Sie präsentiert eindrucksvolle Werke der beiden wichtigsten Fotografen der Neuen Sachlichkeit: August Sander (1876-1964) und Albert Renger-Patzsch (1897-1966). Ihre Inkunabeln der 1920er- und 30er-Jahre treten dabei erstmals in einem spannenden Dialog mit Foto-Ikonen des international preisgekrönten Fotografen Robert Häusser (1924-2013). Zu bewundern sind Porträts, Industrieaufnahmen und Landschaftsräume.

www.rem-mannheim.de