Mannheim – Peugeot-Fahrer übersieht Straßenbahn – zwei Personen verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag kam es an der Kreuzung Fahrlachstraße / Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Unfall zwischen einem Peugeot und einer Straßenbahn. Gegen 14:35 Uhr soll der 58-jährige Peugeot-Fahrer, nachdem er ein Tankstellengelände verlassen hatte, die Fahrlachstraße in Fahrtrichtung B36 entlanggefahren sein. Währenddessen näherte sich an der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße von rechts eine Straßenbahn. Im Kreuzungsbereich übersah der 58-Jährige sodann die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und kollidierte trotz Ausweichmanöver mit der Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß wurden eine 28-jährige Mitfahrerin des Peugeot sowie ein Kleinkind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die in der Bahn befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Peugeot war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Straßenbahn konnte ihre Weiterfahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Da der Unfallhergang sowie die Ursache noch nicht abschließend geklärt sind, sucht der Verkehrsdienst Heidelberg nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0621 / 174-4111 zu melden.

Quelle: Polizei Mannheim