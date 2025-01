Mannheim – Jeder kann singen! Gesangs-Workshop mit Heike Theresa Terjung

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14:30 Uhr und 21:15 Uhr am Sonntag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung im Apfelweg ein. Dazu hebelte sie mittels Werkzeug die Terrassentüre auf. Als die Bewohnerin am Abend in ihre Wohnung zurückkehrte, musste sie feststellen, dass unter anderem Schmuck, Parfüm und mehrere Taschen ... Mehr lesen »