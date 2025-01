Mannheim – Infotag der Popakademie Baden-Württemberg am 15. Februar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Tag voller Musik, Informationen und Zukunftsperspektiven: am Samstag, den 15. Februar 2025, öffnet die Popakademie ihre Türen für Musikbegeisterte. Alle, die sich für ein Studium der Populären Musik sowie der Musik- und Kreativwirtschaft interessieren, können ab 13 Uhr die Hochschuleinrichtung kennenlernen. Am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Februar 2025 finden öffentliche und kostenfreie Konzertprüfungen statt.„Wir freuen uns, interessierte Besucher:innen im Haus willkommen zu heißen und ihnen spannende Einblicke in das Studium der Populären Musik und der Musik- und Kreativwirtschaft zu geben. Der Infotag ist DIE Gelegenheit, unsere Hochschuleinrichtung kennenzulernen und sich mit Mitarbeitenden, Dozierenden und Studierenden auszutauschen“ so die beiden Geschäftsführer Michael Herberger (Business Direktor) und Derek von Krogh (Künstlerischer Direktor). Im Mittelpunkt stehen die drei Bachelorstudiengänge Popmusikdesign, Musikbusiness und Global Music sowie die beiden Masterstudiengänge Popular Music und Music and Creative Industries. Studiengangsleiter Prof. Dr. Alexander Endreß (Musikbusiness B.A.) informiert über den Bachelorstudiengang Musikbusiness. Die Masterstudiengänge werden von den Studiengangsleiterinnen Prof. Dr. Nina Schneider (Music and Creative Industries M.A.) und Prof. Annette Marquard (Popular Music M.A.) vorgestellt. Zudem hält Business Direktor Michael Herberger eine Schnuppervorlesung und es werden Workshops angeboten. Für die Schwerpunkte der Studiengänge Global Music B.A., Popmusikdesign B.A. und Popular Music M.A. wird den ganzen Tag über Hauptfachberatung angeboten. Die beiden Studiengänge werden zudem vom Künstlerischen Direktor Derek von Krogh sowie Studiengangsleiter David-Emil Wickström vorgestellt. Derek von Krogh hält zusätzlich eine Schnuppervorlesung. Darüber hinaus stehen Studierende, Dozierende und Mitarbeitende aus den Fach-, Projekt und Kompetenzbereichen Rede und Antwort zu Studieninhalten, beraten Interessierte individuell und geben praktische Einblicke in das Studium an der Popakademie. Seit 2003 bietet die Popakademie Baden-Württemberg als bisher einzige staatliche Hochschuleinrichtung in Deutschland Studiengänge in den Bereichen Populäre Musik und Musik- und Kreativwirtschaft an. Mit einer breiten Palette an Studienangeboten und einem starken Netzwerk in der Musikbranche bietet die Popakademie seit über 20 Jahren die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere in der Musikwelt.

Ein detailliertes Programm zum Infotag gibt es hier

https://www.popakademie.de/de/infotag/

Über die Popakademie Baden-Württemberg: www.popakademie.de

Quelle: Popakademie Baden-Württemberg