Ludwigshafen – NACHTRAG – Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung in Shishabar in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) Nachdem ein 25-Jähriger am frühen Sonntagmorgen (26.01.2025) in einer Shisha-Bar in der Wredestraße im Verlauf einer Auseinandersetzung unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderte, wurde dieser am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung u.a. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz, Polizeipräsidium Rheinpfalz

