Ludwigshafen – Nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (26.01.2025), gegen 20 Uhr, meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an einem Kiosk am Berliner Platz. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen 28-Jährigen fest, der sich unvermittelt aggressiv verhielt, sodass er gefesselt wurde. Zeugen gaben an, dass der 28-Jährige einem anderen 28-Jährigen geschlagen und ihm eine Kopfnuss verpasst habe. Da sich der Beschuldigte auch weiterhin nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der 28-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz